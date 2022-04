Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రైతాంగం పండించిన ధాన్యం కొనుగోలు వ్యవహారం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతోంది. ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు ఒకరిపై ఒకరు తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలకు దిగుతున్నారు. ధాన్యం కొనుగోలు వ్యవహారంలో ఎవరి వాదన వారిదే అన్నట్టు పరిస్థితి ఉండగా రైతాంగం మాత్రం దిక్కుతోచని అయోమయ స్థితిలో ఉంది.

English summary

KCR initiation in Delhi and BJP initiation in Hyderabad for Telangana paddy procurement. With this, the Congress is incensed that TRS and BJP are playing dramas and street plays