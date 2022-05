Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆరుగాలం శ్రమించి తెల్ల బంగారాన్ని సాగుచేసిన రైతన్నలకు ఈసారి తెల్ల బంగారం కనక వర్షం కురిపిస్తుంది. పత్తి ధర పరుగులు పెడుతోంది. వరంగల్ ఎనుమాముల వ్యవసాయ మార్కెట్ లో 50 సంవత్సరాల తర్వాత తొలిసారిగా మంగళవారం క్వింటా పత్తి ధర 14 వేల రూపాయలు పలికింది. అంతేకాదు కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట కాటన్ మార్కెట్ లో కూడా క్వింటా పత్తి గరిష్ట ధర 14 వేల రూపాయలు పలికింది. ఈ ధర పత్తికి ఆల్ టైం రికార్డు ధరగా నమోదయింది. మార్కెట్ లో పత్తి రైతన్నల ముఖాల్లో సంతోషం కనిపిస్తుంది.

English summary

Cotton hit a record high in the enumamula market. The price of cotton was recorded at 14k per quintal. Farmers are happy that the price of cotton has set an all-time record for the first time in 50 years.