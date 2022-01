కోవిడ్ విషాదం: తెలంగాణా రాప్రపంచ వ్యాష్ట్రంలో కరోనాతో అనాధలైన చిన్నారులపై సర్వే; ఇప్పటివరకు 236మంది గుర్తింపు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా మహమ్మారి సృష్టించిన విలయం అంతా ఇంతా కాదు. భారతదేశంలోనూ కరోనా మహమ్మారి లక్షలాది ప్రజల ప్రాణాలు తీసింది. గతేడాది కరోనా సెకండ్ వేవ్ కాలం ఊహించని తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది. ఎందరో తమ కుటుంబ సభ్యులను కోల్పోయారు. కుటుంబాలకు కుటుంబాలే ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్న దారుణ పరిస్థితులను చూశాయి. ఇక తల్లి దండ్రులను కోల్పోయి అనాధలుగా మారిన పిల్లల సంఖ్య కోకొల్లలు. ఎక్కడ చూసినా మరణ మృదంగం మ్రోగింది.

English summary

Telangana govt doing a Survey on orphaned children with Corona in Telangana state. 236kids identified so far who lost either a single or both parents due to covid19.