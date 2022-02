Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆన్లైన్ మోసాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా క్రిప్టో కరెన్సీ పట్ల యువత ఆకర్షితులవుతున్న క్రమంలో, సైబర్ మోసగాళ్లు యువతను టార్గెట్ చేస్తూ ఆన్లైన్ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇటువంటి ఘటనే వరంగల్ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

Crypto fraud erupts in Warangal. 40 young people who were victims of this cyber scam have been lost money in lakhs. Sources said that about 400 people had paid their money online in the name of investing in cryptocurrency