cyber crimes: సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ పేరుతో సైబర్ వల.. బీ అలెర్ట్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

డిజిటల్ చెల్లింపుల విధానం దేశంలో పెరిగిన దగ్గరనుండి సైబర్ మోసాలు కూడా అంతే స్థాయిలో పెరుగుతున్నాయి. చిన్న అవకాశం దొరికినా సైబర్ నేరగాళ్లు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. చదువుకున్న వారిని సైతం చిటికలో మోసం చేస్తున్నారు. సైబర్ నేరాలు చేయడానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయో? ఎన్ని అడ్డదారులు ఉన్నాయో? అన్నింటినీ ఉపయోగించి అమాయకుల బ్యాంకు ఖాతాలను కొల్లగొడుతున్నారు.

English summary

Cyber criminals are committing frauds by calling to tell the details of the CM Relief Fund money in the bank account. Cybercrime police say don't believe such calls anymore.