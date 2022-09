cyber crimes: ఫేక్ లోన్ యాప్స్ తో మోసపోతున్నారా? అయితే ఈ చిట్కాలు పాటించండి!!

Telangana

ఈ రోజుల్లో ఆర్థిక అవసరాల కోసం చాలామంది లోన్ యాప్ లను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ప్రజల ఆర్థిక అవసరాలను ఆసరాగా తీసుకున్న చాలామంది సైబర్ నేరగాళ్లు లోన్ యాప్స్ ద్వారా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇన్ స్టంట్ లోన్ యాప్ ల ద్వారా రుణాలు తీసుకోవద్దని సైబర్ పోలీసులు పదేపదే హెచ్చరిస్తున్నా, చాలామంది వారిని ఆశ్రయించి చివరకు వేధింపులు భరించలేక లబోదిబోమంటున్నారు. ఇక లోన్ యాప్ ల పేరుతో విచ్చలవిడిగా సాగుతున్న ఈ దందా లో ఫేక్ లోన్ యాప్ లు సైతం చలామణి అవుతున్నాయి. అయితే వాటిని గుర్తించటం ఎలా అన్నదానిపై సైబర్ పోలీసులు ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

Getting scammed by fake loan apps? However, cyber experts say that loan apps should check the information thoroughly, and if they ask for unnecessary permissions, they should be careful even if they do not follow KYC rules.