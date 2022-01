దళితుల సంక్షేమం,అభివృద్ది కోసమే దళితబంధు పథకం.!స్పష్టం చేసిన మంత్రి గంగుల.!

Telangana

హైదరాబాద్ : దళితబంధు పథకంపై బీజేపి, అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతల మద్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. హుజురబాద్ ఉప ఎన్నిక సందర్బంగా ప్రకటించిన దళితబంధు పథకం ఉప ఎన్నిక తర్వాత ఊసేలేదని బీజేపి నేతలు ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తుండగా, దళితబందు పథకంపై సందేహాలు అవసరం లేదని, దళితుల అభ్యున్నతికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు కట్టుబడి ఉన్నారని రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ, పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ స్పష్టం చేసారు.

State BJP Welfare and Civil Supplies Minister Gangula Kamalakar said that while the BJP leaders were depressing the government that the Dalitbandhu scheme announced during the Huzurabad by-election would not be launched after the by-election, there was no need to doubt the Dalitbandhu scheme and that Chief Minister Chandrasekhar Rao was committed to the upliftment of the Dalits.