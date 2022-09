ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్: హైదరాబాద్ నుండి ధనప్రవాహం; తీగలాగితే కదిలిన డొంక; త్వరలోనే అరెస్టులు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ హైదరాబాద్లో ప్రకంపనలు రేకెత్తించిన విషయం తెలిసిందే. ఢిల్లీ మద్యం ముడుపుల కేసులో హైదరాబాద్ లో వరుస తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్న ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఇప్పటికే ఈ వ్యవహారంలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న పలువురికి నోటీసులు జారీ చేసింది. ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణంలో అనుమానితుల ఇళ్ళు, కార్యాలయాలలో తనిఖీలలో భాగంగా పలు కీలక ఆధారాలను సేకరించిన ఈడి దాడులను మరింత ముమ్మరం చేసింది. త్వరలో ఈ కేసులో అరెస్టులు ఉంటాయన్న చర్చ జరుగుతుంది.

English summary

ED officials have identified the flow of money from Hyderabad in the Delhi liquor scam. ED conducted raids at the Hyderabad and collected key evidence. Notices issued to many people, there is talk that arrests will be made soon.