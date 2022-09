Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్లో మరోమారు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారుల సోదాలు కలకలంగా మారాయి. దాదాపు పది చోట్ల సోదాలు కొనసాగుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. 3 ఐటీ కంపెనీలతో పాటు కరీంనగర్ కు చెందిన పలువురు బిల్డర్ల ఇళ్లలో తనిఖీలు జరుగుతున్నట్లుగా సమాచారం. ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన ఈడీ అధికారుల ప్రత్యేక బృందాలు ఈ సోదాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. రెండు రియల్ ఎస్టేట్ కార్యాలయాల్లోనూ ఈడీ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే ఢిల్లీ లిక్కర్ కుంభకోణానికి సంబంధించి ఈ దాడులు కొనసాగుతున్నాయా? లేదా మరే ఇతర కారణాలేమైనా ఉన్నాయా అన్నది తెలియాల్సి ఉంది.

English summary

Once again the searches by the Enforcement Directorate officials in Hyderabad. It seems that searches are going on at around ten places. It is reported that the houses of 3 IT companies and many builders of Karimnagar are being inspected.