దేశ్ కా పీఎం కేసీఆర్: ఢిల్లీలో కెసీఆర్ మహాధర్నాలో ఆసక్తికర నినాదాలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతులు పండించిన యాసంగి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలని టిఆర్ఎస్ పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై యుద్ధం చేస్తోంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనలకు పిలుపునిచ్చిన టిఆర్ఎస్ పెద్ద ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమాలను నిర్వహించింది. ఇక తాజాగా ఢిల్లీ వేదికగా సీఎం హోదాలో కెసిఆర్ తెలంగాణ రైతులు పండించిన ధాన్యాన్ని ఎలాంటి షరతులు లేకుండా కేంద్రం కొనుగోలు చేయాలని, అలాగే దేశం మొత్తం ఒకే ధాన్యం సేకరణ విధానం ఉండాలని డిమాండ్ చేస్తూ మహాధర్నా నిర్వహించారు. అయితే ఈ మహాధర్నా కార్యక్రమంలో ఆసక్తికర నినాదాలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

English summary

Desh Ka PM KCR, fans chanted interesting slogans during the KCR maha dharna in Delhi. Opposition parties have criticized KCR for holding the dharna in recognizing kcr as the national leader.