Telangana

oi-Harikrishna

నల్లగొండ/హైదరాబాద్ : శుక్రవారం వాయిదా ప‌డిన చోటు నుంచే పాదయాత్ర‌ను తిరిగి మొద‌లుపెట్టారు వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయ‌స్ ష‌ర్మిళ. లోట‌స్ పాండ్ లోని పార్టీ కార్యాల‌యం నుంచి పార్టీ శ్రేణులతో క‌లిసి భారీ కాన్వాయ్ తో కొండ‌పాక‌గూడెం గ్రామానికి బ‌య‌లుదేరారు. సాయంత్రం 3.30 గంట‌ల‌కు పాద‌యాత్ర పునఃప్రారంభించారు. ష‌ర్మిళ వెంట పార్టీ నాయ‌కులు, కార్య‌క‌ర్త‌లు భారీగా క‌దిలారు. ప్ర‌జ‌ల‌ను ప‌లక‌రిస్తూ, వారి స‌మ‌స్య‌లు తెలుసుకుంటూ వైయ‌స్ ష‌ర్మిళ ముందుకు సాగారు. కొండ‌పాకగ నుంచి చిన్ననారాయ‌ణ‌పురం, నార్కెట్ ప‌ల్లి, మడ ఎడవెల్లి మీదుగా సాగింది. సాయంత్రం పోతినేనిపల్లి క్రాస్ కు చేరుకున్నారు.

English summary

YSSAR Telangana party chief YS Sharmila resumed the padayatra from where it was postponed on Friday. From the party office in Lotus Pond, a large convoy of party cadres set out for the village of Kondapaka gudem.