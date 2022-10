మునుగోడులో షేర్ మార్కెట్ కంటే వేగంగా ఫిరాయింపులు!జోడో యాత్రను విమర్శించే స్ధాయి కేటీఆర్ కు లేదన్న కాంగ్రెస్!

Telangana

oi-Harikrishna

మునుగోడు/హైదరాబాద్: షేర్ మార్కెట్ కంటే వేగంగా మునుగోడులో పార్టీ పిరాయింపులు జరుగుతున్నాయన్నారు పీసిసి అద్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి. ఇలాంటి తరుణంలో కాంగ్రెస్ ను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకులపై ఉందని పిలుపునిచ్చారు. ఫిరాయింపు రాజకీయాలను పాతరేయాలంటే అది యూత్ కాంగ్రెస్ తోనే సాధ్యమన్నారు పీసిసి ఛీఫ్. కాంగ్రెస్ పార్టీని చంపాలనే టీఆరెస్, బీజేపీ కుట్రలను తిప్పి కొట్టాల్సిన బాధ్యత యూత్ కాంగ్రెస్ పై ఉందన్నారు తెలంగాణ టీపిసిసి అద్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి.

English summary

PCC president Revanth Reddy said that party defections are happening faster than the share market. He called upon the Youth Congress leaders to protect the Congress at such a time.