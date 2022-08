Telangana

కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసి మునుగోడు ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్ రెడ్డి ఇచ్చిన షాక్ నుంచి తేరుకోకముందే, కాంగ్రెస్ పార్టీకి మరో షాక్ తగులుతుంది అన్న చర్చ నల్గొండ జిల్లాలో ఆసక్తికరంగా మారింది. తాజాగా రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలతో కాంగ్రెస్ పార్టీ లో రేగిన అంతర్గత దుమారం, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి కూడా పార్టీకి దూరమవుతారు అన్న చర్చకు కారణంగా మారింది.

The debate that Komati Reddy Venkat Reddy will have difficulty in Congress With the latest developments, it is being discussed in Nalgonda district that he may resign from the party.