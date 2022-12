టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి మార్పు అంశంపై దిగ్విజయ్ సింగ్ చెప్పిందిదే.. సీనియర్లు సర్దుకుంటారా?

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతల మధ్య సయోధ్య కుదర్చడానికి వచ్చి పార్టీ ముఖ్య నాయకులతో మంతనాలు జరిపిన కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత దిగ్విజయ్ సింగ్ టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి మార్పు అంశం పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పిసిసి చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి మార్పు తన పరిధిలోని అంశం కాదని దిగ్విజయ్ సింగ్ తేల్చి చెప్పారు. త్వరలోనే తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ సర్దుకుంటుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు . కాంగ్రెస్ నేతలంతా ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని, పార్టీ నిర్ణయాలకు కట్టుబడి అందరూ పని చేయాలని దిగ్విజయ్ సింగ్ సూచించారు.

Digvijay Singh said that it is not within his purview over TPCC Chief Revanth Reddy change. Will the seniors adjust to this? Or not.. to be known.