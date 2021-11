Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దేశవ్యాప్తంగా వెటర్నరీ డాక్టర్ దిశ పై నలుగురు నిందితులు సామూహిక అత్యాచారం చేసి హత్య చేసిన ఘటన సంచలనం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఆ తర్వాత నలుగురు నిందితులను పట్టుకున్న పోలీసులు సీన్ రీ కన్స్ట్రక్షన్ పేరుతో దిశా మృతదేహం లభించిన చోటికే తీసుకు వెళ్లి, తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేశారన్న కారణంతో ఎన్కౌంటర్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన వారు నిందితులా కాదా? వారు నేరం చేశారా లేదా? అనేది నిర్ధారణ కాకుండా పోలీసులు చేసిన ఎన్ కౌంటర్ బూటకపు ఎన్కౌంటర్ అని నిందితుల కుటుంబీకులు కోర్టును ఆశ్రయించడంతో, సుప్రీంకోర్టు ఈ వ్యవహారంలో సిర్పూర్కర్ కమీషన్ ను ఏర్పాటుచేసి ఎన్ కౌంటర్ పై నిజానిజాలు తేల్చాల్సిందిగా ఆదేశించింది.

English summary

Tension gripped police with the Disha accused Encounter investigation. Police were alarmed by the victims 'lawyers' claim before the Sirpurkar Commission that it was a fake encounter and there were three minors among the accused