ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేస్తున్నారు.. రాష్ట్రపతి ప్రసంగాన్ని బహిష్కరించిన టీఆర్ఎస్ ఎంపీల తీరుపై డీకే అరుణ ధ్వజ

Telangana

Dr Veena Srinivas

పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో భాగంగా ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి చేసిన రాష్ట్రపతి ప్రసంగాన్ని బహిష్కరించిన టీఆర్ఎస్ ఎంపీల తీరును బిజెపి జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు డీకే అరుణ తప్పుబట్టారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఖూనీ చేస్తుందని డీకే అరుణ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

BJP national vice-president DK Aruna has blamed TRS MPs for boycotting the President's address in the budget sessions of Parliament. DK Aruna was outraged that the TRS party was murdering democracy.