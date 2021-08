కేసీఆర్ ఝూటాకోర్ ; జగన్ తో కుమ్మక్కు .. తెలంగాణా ప్రజల ఉసురు తగులుతుందన్న డీకే అరుణ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సీఎం కేసీఆర్ దళిత బంధు పథకం తీసుకువచ్చి దళితుల మనోభావాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారని బీజేపీ నేతలు ధ్వజమెత్తిన విషయం తెలిసిందే. హుజరాబాద్ ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలోనే కెసిఆర్ కి దళితులపై ప్రేమ పుట్టుకొచ్చిందని, అందుకే దళిత బంధు పథకాన్ని తీసుకువచ్చి కొత్త మైండ్ గేమ్ కి తెర తీశారని విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు . ఇదే సమయంలో తెలంగాణా రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నదీ జలాల విషయంలో కూడా కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేస్తున్నారు . తాజాగా బిజెపి జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడు డీకే అరుణ కెసిఆర్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

BJP national vice president DK Aruna was angry with Telangana CM KCR. She criticized CM KCR for not being sincere on telangana water projects. Aruna fires on KCR and Jagan, DK Aruna alleged that KCR had a dark deal with AP CM Jagan regarding the RDS project. DK Aruna targets on CM KCR over dalit bandhu.