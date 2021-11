ఎందుకింత దాష్టికం.?పోలీసుల సమక్షంలో దాడులు చేస్తారా.?ప్రతీకారం తప్పదన్న బీజేపి.!

Telangana

హైదరాబాద్ : బండి సంజయ్ కాన్వాయ్ పై జరిగిన దాడిని బీజేపి రాష్ట్ర నాయకత్వం తీవ్రంగా పరిగణిస్తోంది. తెలంగాణలో శాంతి భద్రతలను కాపాడటంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని బీజేపి ఘాటుగా విమర్శించింది. నల్లగొండ, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో వరి రైతులను కలిసేందుకు వెళ్లిన బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, ఎంపీ బండి సంజయ్ కమార్ తొలిరోజు పర్యటనను పోలీసుల సమక్షంలోనే టీఆర్ఎస్ గూండాలు అడుగడుగునా అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారని, రైతులతో మాట్లాడుతుండగా అడ్డుకుని భయభ్రాంతాలకు గురిచేసేందుకు గులాబీ కార్యకర్తలు ప్రయత్నించారని బీజేపీ ఆరోపిస్తోంది.

English summary

The BJP state leadership is taking the attack on the convoy of Bandi Sanjay seriously. The BJP has strongly criticized the state government for its complete failure to maintain peace and security in Telangana.