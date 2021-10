ఆ జెండా కోసం పోలీస్ జాగిలాలు, ఊరంతా టెన్షన్; ఏం జరిగిందో తెలిసి అవాక్కయిన జనాలు!!

Telangana

రాష్ట్రంలో హత్యలు, అత్యాచారాలు జరిగితే, పెద్ద పెద్ద చోరీలు జరిగితే, ఎవరి పైన అయినా దాడులు జరిగితే అటువంటి కేసుల దర్యాప్తులో నత్తకు నడక నేర్పుతూ, నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరించే తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీసులు ఓ కేసులో వ్యవహరించిన తీరు అందరినీ విస్మయానికి గురి చేసింది. పోలీసుల్లో ఇంత పనితనం ఉందా అన్న చర్చకు కారణమైంది. ఈ మాత్రం దానికి ఇంత ఓవర్ యాక్షన్ ఎందుకో అన్న చర్చ జరిగింది. రాజు తలుచుకునే దెబ్బలకు కొదవా? అన్నట్టు పెద్ద సినిమానే నడిచింది.

Police dog squad searches happened after a complaint was lodged that someone had theft the TRS party flag at Mallemoniguda in Vikarabad district. The people of the village were shocked dog squad searches for the TRS flag.