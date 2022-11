కామాంధుల బారిన పడకుండా.. ఇంట్లో ఆడపిల్లలకు ఈ విషయాలు చెప్పటం మర్చిపోకండి!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సమాజంలో రోజురోజుకీ ఆడ పిల్లలపై లైంగిక దాడులు పెరిగిపోతున్నాయి. చిన్న చిన్న పిల్లలను సైతం మానవ మృగాలు తమ లైంగిక అవసరాల కోసం వాడుకుంటున్న తీరు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. చాలా మంది చిన్న పిల్లలు తమపై జరుగుతున్న లైంగిక దాడిని అర్థం చేసుకోలేక, ఇంట్లో తల్లిదండ్రులకు చెప్పలేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు.

English summary

Psychiatrists say that girls should be told by mothers many things at home so that they don't fall victim to sexual abuse, don't go out with strangers, tell them to stay alert for men's behavior, and don't forget to tell them if any problems arise.