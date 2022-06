కేసీఆర్ కలవడు.!మమ్మల్ని కలవనివ్వడు.!బాసర సమస్య ఎలా పరిష్కారం అవుతుందంటూ సీఎంకు రేవంత్ లేఖాస్త్రం.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : బాసర ఐఐఐటీలో నెలకొన్న సమస్యలను తెలుసుకోవడానికి సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు వెళ్లరు.. తమ లాంటి వారిని వెళ్లి సమస్యలను తెలుసుకొని ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకురావాలనుకుంటే హైదరాబాద్ నుంచి బాసర వరకు అణువణునా పోలీసులను మొహరించి అరెస్టులకు పాల్పడుతారని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అద్యక్షుడు, ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు పై మండిపడ్డారు. ఇటువంటి నిర్భంద పరిస్థితుల్లో విద్యార్ధులు ఎండకు ఎండుతూ వానకు తడస్తూ అంకుఠిత దీక్షతో తమ ఆందోళనను కొనసాగిస్తుంటే వాళ్ల సమస్యలు సిల్లీ అంటూ విద్యా శాఖ మంత్రి హేళనగా మాట్లాడుతున్నారని రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు.

English summary

Revanth said the demands of Basra students should be addressed soon. Revant Reddy warned the Telangana government that the Congress party would campaign on behalf of the students on a larger scale than the unemployment agitation which was held long back.