పెట్రోల్ పోసుకుని అగ్గిపెట్టె లేదని .. డ్రామాలకు కేరాఫ్ కేసీఆర్, హరీష్ : దుమ్ము రేపిన దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తాజా రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో, హుజురాబాద్ ఎన్నికల రాజకీయంలో భాగంగా బిజెపి ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు సీఎం కేసీఆర్, ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు పై ఫైర్ అయ్యారు. మాజీ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ మోకాలికి గాయమై, సర్జరీ చేయించిన నేపథ్యంలో ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు చేసిన వ్యాఖ్యలు దిగజారుడు వ్యాఖ్యలని తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

ఆగిన చోట నుండే పాదయాత్ర మళ్ళీ .. ఈటల కోసం అభిమానుల పూజలు, బండి సంజయ్ పరామర్శ

English summary

In the wake of the latest political developments in Telangana state, BJP MLA Raghunandan Rao fired at CM KCR and Finance Minister Harish Rao as part of Huzurabad election politics. Finance Minister Harish Rao's remarks in the wake of former minister etela Rajender's knee injury and surgery, they are doing dramas for political milege. raghunandan rao satires that KCR, and harish doing dramas. During the movement it was questioned whether it was a drama that petrol was poured and there was no match box for harish.