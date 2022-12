Telangana

హైదరాబాద్/న్యూఢిల్లీ: తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అధినేత, ముఖ్యమంత్రి కే చంద్రశేఖర్ రావుకు శుభవార్త అందింది. ఆయన కంటోన్న కలలు సాకారం అయ్యాయి.. వాస్తవ రూపాన్ని దాల్చాయి. ఇకపై కేసీఆర్ దృష్టి మొత్తం తెలంగాణతో పాటు జాతీయ రాజకీయాలపైనే ఉండబోతోంది. వచ్చే ఏడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికలను ఎదుర్కొంటోన్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కేసీఆర్‌కు అందిన ఈ గుడ్ న్యూస్.. పార్టీ క్యాడర్‌లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపినట్టయింది.

English summary

Election Comission has been accepts the change in the name of TRS to Bharat Rashtra Samithi and said that it will be issue the notification soon.