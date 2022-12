కేసీఆర్ కు ఈసీ షాక్.. బీఆర్ఎస్.. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటూ; తెలంగాణాకు గుర్తింపేది?

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు జరిగి ఎన్ని సంవత్సరాలైనా, రెండు దఫాలుగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పరిపాలిస్తున్నా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఎవరూ గుర్తించటం లేదా? అన్నఅంశం తాజాగా తెలంగాణలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అందుకు కారణం లేకపోలేదు. టిఆర్ఎస్ పార్టీని బిఆర్ఎస్ పార్టీగా మార్చడానికి ఆమోదం తెలుపుతూ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అధ్యక్షుడైన కేసీఆర్ కు అధికారికంగా పంపిన లేఖ కెసిఆర్ కు మాత్రమే కాకుండా, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు షాక్ ఇచ్చింది.

EC gave a shock to KCR. What is the identity of Telangana as it is mentioned as Andhra Pradesh state in BRS name change letter? The debate goes on.