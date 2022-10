కేసీఆర్ జాతీయపార్టీ పేరు మార్చేసిన ఎర్రబెల్లి.. ఆ వీడియోతో టార్గెట్ చేస్తున్న ప్రతిపక్షాలు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ టిఆర్ఎస్ పార్టీ పేరును మారుస్తూ జాతీయ పార్టీగా బిఆర్ఎస్ ఆవిర్భవించబోతుందని ప్రకటన చేసిన విషయం తెలిసిందే. జాతీయ రాజకీయాలలో దూకుడుగా ముందుకు వెళుతూ కేంద్రంలో అధికార బీజేపీకి ప్రత్యామ్నాయంగా దేశరాజకీయాలను చేయాలని ఉవ్విళ్ళూరుతున్న కేసీఆర్ భారత్ రాష్ట్ర సమితి గా పార్టీ పేరును మారుస్తున్నట్టు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే కెసిఆర్ దేశ రాజకీయాలను శాసిస్తారు అని చెబుతున్న టిఆర్ఎస్ పార్టీ మంత్రులు, నేతలు తాజాగా చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు ప్రతిపక్షాలకు ఆయుధంగా మారుతున్నాయి.

English summary

The video of Errabelli Dayakar Rao, who forgot the name of KCR's national party, saying BSP instead of BRS, goes viral on social media. The opposition is targeting Minister Errabelli.