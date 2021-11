టీఆర్ఎస్ ధర్నాతోనే కేంద్రం సాగు చట్టాలను రద్దు చేసింది .. ఎర్రబెల్లి సెన్సేషన్, మరీ ఇలా చెప్తే నమ్మొద్దా?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్రం తీసుకొచ్చిన నూతన వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేస్తున్నట్లుగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. టిఆర్ఎస్ మహాధర్నా కారణంగానే కేంద్రం మూడు వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేసిందని, ఇది టీఆర్ఎస్ పార్టీ సాధించిన విజయం అంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు చేసిన వ్యాఖ్యల పట్ల జనం నవ్వుతున్నారు. ఏదైనా చెప్తే నమ్మేలా చెప్పాలంటూ తెలంగాణ మంత్రి తీరుపై చలోక్తులు విసురుతున్నారు.

English summary

Minister Errabelli Dayakar Rao made sensational remarks that the cancellation of cultivation laws was due to the TRS Mahadharna. Modi's announcement that the Center was repealing new agricultural laws, which was a victory for the TRS party.