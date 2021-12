కరీంనగర్ లో ఐఐఎంను నెలకొల్పండి.! ప్రధానికి లేఖ రాసిన బండి సంజయ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇండియన్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్ మెంట్ (ఐఐఎం) తోపాటు నేషనల్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ (ఎన్ఐడీ), నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ (ఐఐఎస్ఈఆర్) వంటి జాతీయ సంస్థలను మంజూరు చేయాలని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, ఎంపీ బండి సంజయ్ కుమార్ మంగళవారం ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీకి లేఖ రాశారు. 2014లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, ప్రాంతీయ అసమతుల్యతలను సమతుల్యం చేస్తూ దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ సంస్థల స్థాపన కోసం అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టిన విషయాన్ని ఆ లేఖలో గుర్తు చేశారు.

English summary

BJP state president and MP Bundy Sanjay Kumar on Tuesday wrote a letter to Prime Minister Narendra Modi seeking the sanction of Indian Institutes of Management (IIM) as well as national institutes like National Institute of Design (NID) and National Institute of Science and Educational Research (IISER) in Telangana.