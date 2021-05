హుజురాబాద్ శ్రేణులపై ఈటల విష ప్రచారం.!అమ్ముడుపోయే క్యాడర్ కాదన్న మంత్రి గంగుల.!

Telangana

oi-Harikrishna

కరీంనగర్/హైదరాబాద్ : తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఈటల రాజేందర్ అంశం వాడివేడిగా కొనసాగుతోంది. ఈటల రాజేందర్ కు కౌంటర్ ఇచ్చేందుకు అదే జిల్లాకు చెందిన మంత్రి గంగుల కమలాకర్ పూర్తి బాద్యతలు తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. హుజూరాబాద్ లో ఏ ఒక్క కార్యకర్త కూడా ఈటల వెంట నడిచే ప్రసక్తి లేదని, పార్టీ శ్రేణుల్లో అభద్రతాభావం రగిలించే క్రమంలో అమ్ముడుపోయారనే వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని ఈటెల రాజేందర్ పై మండిపడ్డారు కమలాకర్. గంగుల కమలాకర్ వర్సెస్ ఈటల రాజేందర్ ఎపిసోడ్స్ కొనసాగుతుండడంతో జిల్లాల రాజకీయం మరొక్క సారి వెడెక్కింది.

English summary

Minister Gangula Kamalakar lashed out at Ethela Rajender, saying that not a single activist in Huzurabad was known to walk along with Etela and that he was being sold in order to create insecurity in the party cadre.