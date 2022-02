ఈటల రాజేందర్, రాజాసింగ్ హౌస్అరెస్ట్.. ఆందోళనలకు టీఆర్ఎస్ కు మాత్రమే అనుమతులా? భగ్గుమన్న బీజేపీ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హుజురాబాద్ ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ ను పోలీసులు హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు. బుధవారం నాడు జనగామలో బీజేపీ కార్యకర్తల పై జరిగిన దాడులకు నిరసనగా బిజెపి జనగామ మౌనదీక్షకు పిలుపునిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అయితే బీజేపీ పిలుపునిచ్చిన మౌనదీక్షకు అనుమతి లేదని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బీజేపీ నేత, హుజురాబాద్ ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ ను, అలాగే గోషా మహల్ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ ను హైదరాబాద్లో గృహ నిర్బంధం చేశారు.

English summary

Etela Rajender and Rajasingh were placed under house arrest in the wake of the BJP's call for a protest. Is TRS only allowed for concerns? BJP MLAs were shocked.