మల్లారెడ్డిపై దాడి ప్రభుత్వంపై ఉన్న వ్యతిరేఖత; కేసీఆర్ పీకేను తెచ్చుకున్నది అందుకే: ఈటల రాజేందర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ మంత్రి మల్లారెడ్డిపై జరిగిన దాడి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దుమారంగా మారింది. మంత్రి మల్లారెడ్డి పై దాడికి పాల్పడిన వ్యవహారంలో నిందితులను వదిలిపెట్టేది లేదని తెలంగాణ మంత్రులు తేల్చి చెప్తుంటే, మంత్రి మల్లారెడ్డి పై జరిగిన దాడి ప్రభుత్వంపై ఉన్న వ్యతిరేకత కు నిదర్శనమని ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు పేర్కొంటున్నారు. తాజాగా మంత్రి మల్లారెడ్డిపై జరిగిన దాడి వ్యక్తిగత దాడి కాదని ప్రభుత్వం పై రైతులకు ఉన్న వ్యతిరేకత అని బిజెపి ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ వెల్లడించారు.

English summary

Etela Rajender said the attack on Mallareddy was evidence of anti-government sentiment. Etela Rajender said that KCR got Prashant kishor because he could not win.