ఆటలు సాగవనే సస్పెన్షన్: స్పీకర్ నిర్ణయం అప్రజాస్వామికం; 17న నిరసనదీక్ష: ఈటల రాజేందర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల నుండి బిజెపి ఎమ్మెల్యేలను సస్పెండ్ చేయడంపై బిజెపి ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ మండిపడ్డారు. టిఆర్ఎస్ ఆటలు సాగవని మా పై సస్పెన్షన్ విధించారని ఈటల రాజేందర్ పేర్కొన్నారు. సాధారణంగా అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఏడాదిలో 80 రోజులు జరుగుతాయని ఈ కొద్ది రోజుల్లోనే ప్రజా సమస్యల పైన చర్చించాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్న ఈటల రాజేందర్, ప్రజా సమస్యలపై చర్చించడానికి బిజెపి ఎమ్మెల్యేలకు అవకాశం లేకుండా చేశారని మండిపడ్డారు.

English summary

BJP MLA Etela Rajender said that the Speaker, who was supposed to protect the rights of MLAs, had acted undemocratically. MLA etela Rajender said that they will stage a protest at Indira Park on the 17th of this month over suspension.