కేసీఆర్ వడ్ల నాటకం వెనుక పీకే సర్వే.. బీజేపీ అంటే భయం అందుకే: ఈటల రాజేందర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై బిజెపి ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ను తెలంగాణ ప్రజలు నమ్మే స్థితిలో లేరని ఈటల రాజేందర్ పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలను ముఖ్యమంత్రి మోసం చేస్తున్నారంటూ ఈటల మండిపడ్డారు. సీఎం కేసీఆర్ మాటలు అబద్ధాల పుట్ట అని, ఆయనను ఎవరూ నమ్మడం లేదని ఈటల రాజేందర్ పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో కొత్తగా ధాన్యం కొనుగోలు నాటకం అందుకే మొదలుపెట్టారు అంటూ కెసిఆర్ ను టార్గెట్ చేశారు ఈటల రాజేందర్.

English summary

Etela Rajender said that there was a PK survey behind the KCR paddy procurement drama and that KCR has fear about bjp.