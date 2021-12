స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ లో అందరి భాగస్వామ్యం కావాలి.!మరింత కష్టపడాలన్న మంత్రి కె.టి.ఆర్

Telangana

హైదరాబాద్: ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు దిశానిర్దేశంతో స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ లో ప్రతిఒక్కరూ భాగస్వాములై పూర్తి స్థాయిలో విజయవంతం చేయాలని రాష్ట్ర పురపాలక పట్టణాభివృద్ధి, ఐటి చేనేత పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కె తారక రామారావు అన్నారు. సోమవారం సనత్ నగర్ ప్లే గ్రౌండ్ లో ఏర్పాటు చేసిన 1350 స్వచ్ఛఆటోలను లాంచనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్బంగా జరిగిన పంపిణీ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర పశుసంవర్దక, పాడిపరిశ్రమ, మత్స్య శాఖ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస యాదవ్, హోం మంత్రి మహమూద్ ఆలీ, మేయర్ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి, డిప్యూటీ మేయర్ శ్రీలత శోభన్ రెడ్డి, కమిషనర్ లోకేష్ కుమార్ లతో కలిసి 250 మంది లబ్ధిదారులకు స్వచ్ఛ ఆటోలను పంపిణీ చేశారు.

English summary

State Municipal, Urban Development and IT Industries Minister K Taraka Rama Rao said that under the direction of Chief Minister Chandrasekhar Rao, everyone in Swachha Hyderabad should be partners and make it a complete success. The 1350 clean autos set up at the Sanath Nagar playground on Monday were formally launched.