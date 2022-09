సీఎం కల్పించేవన్నీ భ్రమలే.!ప్రజలు వాస్తవాలు గ్రహించి కేసీఆర్ ను తరిమికొట్టాలన్న ఈటల.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావుపై హుజునాబాద్ ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ మరోసారి మండిపడ్డారు. ప్రజా సమస్యలు పరిష్కార వేదిక అసెంబ్లీ అని, ఉద్యమంలో స్పీకర్ పోడియం దగ్గరే పడుకున్నామని, కానీ ప్రస్తుత తెలంగాణ అసెంబ్లీలో లేచి నిలబడితేనే సస్పెండ్ చేసి పోలీసు వాహనాల్లో తరలిస్తున్నారని, అందుకే ప్రజాక్షేత్రంలోకి వచ్చానని, ఇక్కడ ఆపగలరా? అని ప్రశ్నించారు. రైతు రుణమాఫీ ఏకకాలంలో చెయ్యకుండా రైతులను ఎగవేతదారులుగా లెక్కకట్టేలా చేసిన వ్యక్తి చంద్రశేఖర్ రావు అని, రైతులు అప్పులపాలు కావడానికి కారణం చంద్రశేఖర్ రావు అని, మహిళా రుణాల వడ్డీ కట్టకుండా సీఎం మోసం చేస్తున్నారని ఈటల రాజేందర్ ఆరోపించారు.

English summary

Hujunabad MLA Etala Rajender once again lashed out at Chief Minister Chandrasekhar Rao. It was alleged that assembly is the forum for solving public problems, but in the current Telangana assembly, when stood up,suspending and taken away in police vehicles.