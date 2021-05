తేల్చిసినట్లేనా-బీజేపీ గూటికి ఈటల?-ఫాంహౌస్ వేదికగా రహస్య మంతనాలు-ఢిల్లీ నుంచి బీజేపీ దూత

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్ అయి రాజకీయ భవితవ్యంపై ఎటూ తేల్చుకోలేని సందిగ్ధంలో ఉన్న ఈటల రాజేందర్‌కు సంబంధించి ఓ ఆసక్తికర వార్త చక్కర్లు కొడుతోంది. బీజేపీలో చేరాల్సిందిగా ఆయనకు ఆహ్వానం అందిందనేది ఆ వార్త సారాంశం. కేంద్రమంత్రి,బీజేపీ ఎంపీ కిషన్ రెడ్డి,బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్‌లతో సోమవారం(మే 24) రాత్రి ఈటల భేటీ అయినట్లు తెలుస్తోంది. తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్‌కు ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా ఎదుగుతున్న బీజేపీలో చేరాలని... కేసీఆర్‌పై కలిసి పోరాటం చేద్దామని ఈ సందర్భంగా ఈటలకు బీజేపీ నేతలు సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సమావేశానికి ఢిల్లీ నుంచి బీజేపీ దూతగా జాతీయ నేత భూపేంద్ర యాదవ్ కూడా వచ్చినట్లు సమాచారం.

English summary

An interesting news is circulating about Ex minister Etala Rajender, who has been sacked from the ministry and is in a dilemma over his political future. The gist of the news was that he had been invited to join the BJP. It is rumored that Union Minister, BJP MP Kishan Reddy and another BJP leader Vivek Venkataswamy met Eetala and discussed about this.