హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికల వేళ మంత్రి గంగులకు ఈడీ నోటీసులు ; బేరసారాలు.. కట్ చేస్తే అంతా ఫేక్ !!

ఒకపక్క హుజురాబాద్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో పర్యటనలతో ప్రజాక్షేత్రంలో బిజీగా ఉంటున్న గంగుల కమలాకర్ కు గుర్తు తెలియని ఆగంతకులు నకిలీ ఈడీ నోటీసులు జారీ చేయడం తెలంగాణ రాజకీయాలలో సంచలనం సృష్టించింది. ఇప్పటికే హుజురాబాద్ ఎన్నికల సమయంలో కరీంనగర్ జిల్లాలోని గ్రానైట్ కంపెనీలకు ఈడీ నోటీసులు జారీ చేస్తూ షాక్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఇదే సమయంలో మరో మారు గంగుల కమలాకర్ కు ఈడి నోటీసుల పేరుతో వచ్చిన బెదిరింపులు తెలంగాణలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

English summary

Karimnagar district TRS leader and minister Gangula Kamalakar was given a shock during the Huzurabad by-election. The fake Enforcement Directorate notices came to gangula with arrest threatens. this time the entire notices issued to Gangula Kamalakar turned out to be fake notices. The notice states that unidentified assailants who sent ED notices to Gangula Kamalakar mentioned to arrest his brothers. They demanded Rs 1 crore to prevent his arrest. Police are investigating the matter of fake notices.