తెలంగాణాలో శాలరీ ఖాతాల కుంభకోణం: ఐసీఐసీఐ బ్యాంకుకు రూ.1.3 కోట్లు కుచ్చుటోపీ; నలుగురు అరెస్ట్!!

అసలు కంపెనీనే ఉండదు. ఆ కంపెనీలో పనిచేసే ఉద్యోగులు ఉండరు. కానీ కంపెనీ ఉన్నట్టు, అందులో చాలా మంది ఉద్యోగులు పని చేస్తున్నట్టు, వారి పేర్లతో బ్యాంకులలో శాలరీ ఖాతాలు తెరిచి, అందినకాడికి రుణాలు, క్రెడిట్ కార్డులు తీసుకుని బ్యాంకులకు కుచ్చుటోపీ పెడుతున్న ఓ ముఠాను తాజాగా పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఈ గ్యాంగు పలు బ్యాంకులను పెద్ద మొత్తంలోనే మోసం చేసినట్టుగా గుర్తించిన అధికారులు ఈ కేసుపై లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

fake salary accounts scam has come to light in Telangana. Rachakonda police have arrested four persons who created fake salary accounts in the name of fake companies, and done fraud Rs.1.3 crores from ICICI Bank through loans and credit cards.