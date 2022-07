మంచిర్యాలను ముంచెత్తిన వరద; జలదిగ్బంధంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఇల్లు; పరిస్థితి ఇదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మంచిర్యాల జిల్లాను వరదలు ముంచెత్తాయి. ఇటీవల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో పలు గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక గోదావరి నదికి వరద పోటెత్తడంతో గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాలలో చాలా గ్రామాలు వరద ముంపులో చిక్కుకున్నాయి. వరదలతో మంచిర్యాల జిల్లా అతలాకుతలమౌతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మంచిర్యాల జిల్లాలోని చెన్నూరు నియోజకవర్గం లో 35 గ్రామాలు వరద నీటిలో చిక్కుకున్నాయి. దీంతో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు రంగంలోకి దిగి బాధిత గ్రామాల ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించి సహాయ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటున్నారు.

with the floods effect to Ellampally project mancherial was inundated; as the flood level increased and water was released downstream form ellampally project. The house of local MLA Nadipelli Diwakar Rao house was also trapped in water blockade.