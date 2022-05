డ్రోన్ల ద్వారా ఫుడ్, కిరాణాసామాగ్రి డెలివరీ.. హైదరాబాద్ స్టార్టప్ గుడ్ న్యూస్ .. కానీ ట్విస్ట్ ఇదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సుదూర ప్రాంతాలలో ఉన్న వారికి మందులు మరియు మెడికల్ కిట్లు చేరవేయడానికి డ్రోన్‌ను విజయవంతంగా ఉపయోగించిన తర్వాత, డ్రోన్‌లను ఇప్పుడు ఆహారం మరియు కిరాణా డెలివరీకి పలు ఫుడ్ డెలివరీ కంపెనీలు ఉపయోగిస్తున్నాయి. ఆహారం మరియు కిరాణా డెలివరీ సంస్థ స్విగ్గీ డ్రోన్ల ద్వారా ఫుడ్ డెలివరీ చేయాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకు సంబంధించి డ్రోన్‌లను అందించడంలో హైదరాబాద్‌కు చెందిన స్టార్టప్ మారుత్ డ్రోనెటెక్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.

English summary

Hyderabad-based startup says it is working with Swiggy to deliver food and groceries via drones. But stated that this facility would not be available directly to consumers.