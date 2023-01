షర్మిల, పవన్ కళ్యాణ్ లకు తెలంగాణలో ఏం పని? మాజీ ఐఎఎస్ సూటి ప్రశ్న!!

తెలంగాణా రాష్ట్రంలో కడప జిల్లాకు చెందిన వైఎస్ షర్మిలకు, భీమవరం జిల్లాకు చెందిన పవన్ కళ్యాణ్ కు ఏం పని అంటూ రిటైర్డ్ ఐఏస్ ఆకునూరి మురళి ప్రశ్నించారు.

తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారుతున్నాయి. ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ పేరుతో వైఎస్ షర్మిల రాజకీయాలు చేస్తుంటే, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కూడా వచ్చే ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ ఎన్నికల బరిలో ఉంటుందంటూ కీలక ప్రకటన చేశారు.

What is the work of Sharmila and Pawan in Telangana? Ex-IAS Akunuri Murali questioned. He said that they are doing political business because they have good money and they are corrupt. Pawan's fans condemned his comments.