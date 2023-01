ఉచిత విద్యుత్ మా హక్కు.. వాడుకుంటాం: తిరగబడ్డ తెలంగాణా తండా

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మహబూబాద్ జిల్లాలోని ఒక తండా వాసులు విద్యుత్ అధికారుల పై తిరగబడ్డారు. ఉచిత విద్యుత్తు మా హక్కు మేము వాడుకుంటాం అంటూ అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అక్రమంగా విద్యుత్ వినియోగం చేస్తున్నారని, స్తంభాలపై తీగలను వేసి అక్రమ విద్యుత్ ను ఉపయోగించుకుంటున్నారని, తండాలోని వారి ఇళ్లకు వేసుకున్న కరెంటు తీగలను కట్ చేసిన అధికారులపై తండావాసులు తిరగబడ్డారు.

Residents of Renya Tanda of Mahabubabad district got angry with the officials who cut the illegal electricity connections. Renya thanda people saying that govt said that they will give free power to thandas, so they said free electricity is our right.