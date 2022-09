ఒడిశా టూ కర్ణాటక వయా హైదరాబాద్: గంజాయిదందా..సినీఫక్కీలో ఎస్కార్ట్; అంతర్రాష్ట్ర ముఠా అరెస్ట్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్ కమీషనరేట్ పోలీసులు ఓ అంతర్రాష్ట్ర గంజాయి స్మగ్లింగ్ ముఠాను పట్టుకున్నారు. ఒడిశా నుండి హైదరాబాద్ మీదుగా కర్ణాటక రాష్ట్రానికి గంజాయి స్మగ్లింగ్ కు పాల్పడుతున్న ఏడుగురు సభ్యుల ముఠాలో ఆరుగురు నిందితులను టాస్క్ ఫోర్స్ మరియు ఖానాపూర్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేసారు. వీరి నుండి సుమారు ఒక కోటి పదిలక్షల విలువగల 550 కిలోల గంజాయితో పాటు ఒక వ్యాన్, కారు, ద్విచక్రవాహనం మరియు ఐదు సెల్ ఫోన్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

English summary

The Warangal Commissionerate police have caught an inter-state ganja smuggling gang transporting ganja from Odisha to Karnataka via Hyderabad. They arrested the gang dealing in ganja with an escort vehicle and seized ganja worth more than one crore.