Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

మాజీ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ తల్లి లాంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీని గుండెల మీద తన్నారని మంత్రి హరీశ్ రావు విమర్శించారు. గులాబీ జెండాతో ఎదిగిన ఈటల... చివరకు అదే జెండాను మోసం చేశారని ఆరోపించారు. మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే నియోజకవర్గానికి ఏమీ చేయలేకపోయిన ఈటల... ఇప్పుడేం చేస్తాడో ప్రజలు ఆలోచించాలన్నారు. హుజురాబాద్‌లో ప్రజలకు లాభం జరగాలా లేక ఈటలకు లాభం జరగాలా అనే విషయంపై చర్చ జరగాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలోని ఇల్లందకుంటలో జరిగిన టీఆర్‌ఎస్‌ ప్రజా ఆశీర్వాద సభలో మంత్రి హరీశ్‌ రావు పాల్గొని ప్రసంగించారు.

English summary

Minister Harish Rao said,in Huzurabad, TRS candidate Gellu Srinivas Yadav's victory already confirmed. Etela did nothing for Huzurabad constituency in his seven years of ministry,and now if he wins as an mla there is no use by him to the constituency,Harish added.