బంగారం లాంటి వార్త; దేశంలోనే తొలిసారిగా హైదరాబాద్ లో బంగారం ఏటీఎంలు; పండుగ చేస్కోండిక!!

బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసి పండగ చేసుకోవాలనుకునే వారికి బంగారం లాంటి వార్త చెప్పింది గోల్డ్ సిక్కా సంస్థ. భారతదేశంలో మొదటిసారిగా హైదరాబాద్ బంగారం ఏటీఎంలకు వేదిక కానుంది. హైదరాబాద్లో ఇకనుండి బంగారం ఏటీఎంలు ఏర్పాటు కానున్నాయి. డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డులతో బంగారం కొనుగోలుకు ఈజీ మార్గాన్ని తెచ్చింది గోల్డ్ సిక్కా సంస్థ.

For the first time in the country, gold ATMs will be set up in three places in Hyderabad. Gold Sikka will soon be setting up these Gold ATMs at Gulzar House, Abids and Secunderabad.