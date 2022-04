తెలంగాణ నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ఆ నియామకాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన ఆర్ధికశాఖ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

నిరుద్యోగులకు ఊరట కల్పిస్తూ, భవిష్యత్తుకు భరోసా కల్పిస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకున్న జాబ్ నోటిఫికేషన్ల నిర్ణయంతో ఇప్పటికే నిరుద్యోగులు ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్లు రానున్నాయని సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. ఇక ఏ శాఖలో ఎన్ని పోస్టులు ఖాళీ ఉన్నాయి? ఎన్ని పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు? దానికి కావలసిన విద్యార్హతలేమిటి? చదవలసిన సబ్జెక్టులు ఏమిటి అన్న దానిపై నిరుద్యోగులు పెద్ద కసరత్తే చేస్తున్నారు.

English summary

Good news for the unemployed in Telangana. The Finance Ministry, which has already sanctioned 30,453 job vacancies in the first phase, has recently given the green signal for another 3,334 job vacancies.