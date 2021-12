జిల్లాలకు ఉద్యోగుల కేటాయింపు - నేడే ఉత్తర్వులు : సందేహాలు-ఉత్కంఠ..!!

Telangana

అనేక తర్జన భర్జలన తరువాత కొత్త జిల్లాలకు ఉద్యోగుల విభజన ప్రక్రియ అధికారికంగా ప్రారంభం అవుతోంది. జిల్లాల వారీగా ఉద్యోగులను కేటాయిస్తూ ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో..ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారం ఉద్యోగుల్లో ఉత్కంఠ కనిపిస్తోంది. ఎవరికి ఏ జిల్లాకు కేటాయిస్తారో అనే అంశం పైన స్పష్టత లేక..ఆందోళనలో ఉన్నారు. తెలంగాణలోని అయిదు వేల ప్రధానోపాధ్యా యులు మినహా...1.04 లక్షల మంది టీచర్లు అందరూ జిల్లా కేడర్ కిందకే వస్తారు. సీనియారిటీకి కాకుండా స్థానికతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలన్న వాళ్ల డిమాండ్‌ను పరిగణలోకి తీసుకోలేదు.

The process of separation of employees for the new districts in Telangana is officially underway and it seems that the government will issue orders today allocating employees district-wise.