ప్రభుత్వ తీరుపై గవర్నర్‌ తమిళిసై అసంతృప్తి : అధికారం ఉన్నా - అందుకే..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

తెలంగాణ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు రేపు (7వ తేదీ) నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. బడ్జెట్ సమావేశాల ప్రారంభంలో గవర్నర్ ప్రసంగం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అయితే, తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ సారి గవర్నర్ స్పీచ్ లేకుండానే సమావేశాల నిర్వహణకు నిర్ణయించింది. అయిదు నెలల జరిగిన సమావేశాలకు కొనసాగింపుగానే ఈ సమావేశాలు కావటంతో.. గవర్నర్ ప్రసంగం లేదని చెబుతున్నారు. దీని పైన ప్రతిపక్షాలు విమర్శలు కొనసాగించాయి. ఈ సమయంలో గవర్నర్ తమిళి సై స్పందించారు. ప్రభుత్వ తీరు పైన ఒకింత అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

English summary

The government this time decided to hold the Assembly buget sessions without the governor's speech, on which the governor expressed her dissatisfaction.