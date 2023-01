కొందరికి తాను నచ్చకపోయినా.. గణతంత్ర వేడుకల్లో గవర్నర్ తమిళి సై కీలక వ్యాఖ్యలు!!

> కొందరికి తాను నచ్చకపోయినా, తనకు తెలంగాణా వాళ్ళంటే ఇష్టం అని, అందుకు ఎంత కష్టం అయినా పని చేస్తానని గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో గవర్నర్ తమిళి సై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు రాజ్ భవన్ వేదికగా ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళి సై సౌందర రాజన్ జాతీయ పతాకవిష్కరణ చేసి సైనికుల నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. అనంతరం తెలంగాణ సమాజాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడిన గవర్నర్ తమిళి సై సౌందర రాజన్ తెలంగాణ ప్రజలకు గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

English summary

Governor TamiliSai made key comments in the Republic day celebrations that Even if some people don't like her, she likes Telangana people and she will work for telangana no matter how difficult.