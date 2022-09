చాకలి ఐలమ్మ పోరాటపటిమను కొనియాడిన గవర్నర్ తమిళిసై; రజకబంధు ఇవ్వాలన్న బీజేపీ ఎంపీ లక్ష్మణ్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ పోరాట యోధురాలు చాకలి ఐలమ్మ జయంతిని ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ తమిళసై సౌందరరాజన్ లోయర్ ట్యాంక్ బండ్ లోని ఆమె విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు. నాటి తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో ఐలమ్మ ధైర్యసాహసాలు, ప్రజాస్వామిక పోరాటాలకు స్ఫూర్తిగా నిలిచాయని గవర్నర్ తమిళి సై కొనియాడారు. ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ తమిళిసై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

నిజాం నవాబులకు, జమీందారులకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసిన గొప్ప యోధురాలని చాకలి ఐలమ్మ ను ప్రశంసించారు. నిజాం చేతుల్లో పీడితులుగా ఉన్న ప్రజల కోసం ఎనలేని పోరాటం చేసిన గొప్ప మహిళ అని చాకలి ఐలమ్మ ను గవర్నర్ తమిళిసై కొనియాడారు. తెలంగాణ ప్రజల కోసం ఆమె చేసిన త్యాగం గొప్పదని గవర్నర్ తమిళిసై కొనియాడారు. ఇదిలా ఉంటే చాకలి ఐలమ్మ జయంతి వేడుకలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ, ప్రభుత్వ వేడుకలకు గవర్నర్ కు ఆహ్వానం అందలేదు. అయినప్పటికీ గవర్నర్ తమిళిసై చాకలి ఐలమ్మ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించి, ఆమె పోరాట పటిమ అని గుర్తు చేశారు.

నిజాం నిరంకుశ పాలనకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసిన గొప్ప యోధురాలు ఐలమ్మ అని రాజ్యసభ సభ్యుడు కె.లక్ష్మణ్ అన్నారు. అంతటి యోధురాలి విగ్రహం ఇంతవరకు ముఖ్యమంత్రి ట్యాంక్ బండ్ పైన ఏర్పాటు చేయకపోవడం బాధాకరమని అన్నారు. హైదరాబాద్లో లోయర్ ట్యాంక్ బండ్ పరిధిలోని ఎల్చగూడలో తెలంగాణ రజక అభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన చాకలి ఐలమ్మ 127వ జయంతి ఉత్సవాలలో ఆయన పాల్గొన్నారు.

On the occasion of Veeranari CHAKALI ILAMMA Jayanti, I will pay my floral tributes to her portrait today in Lower Tank Bund and in @BJP4Telangana State Office in #Hyderabad. pic.twitter.com/Elx6z7v1wl