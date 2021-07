ఏ వేవ్, ఎప్పడొస్తదో తెలియట్లేదు -ప్రభుత్వాలకూ అవగాహన కరువు -మళ్లీ ఫీవర్ సర్వే: కరోనాపై కేసీఆర్

Telangana

oi-Madhu Kota

తెలంగాణలో కరోనా పరిస్థితులపై సమీక్ష సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొవిడ్ పోకడలపై ప్రభుత్వాలకు సైతం అవగాహన కరువైందని, ఏ వేవ్, ఏ వేరింయట్, ఎప్పుడు ఎక్కడ విజృంభిస్తుందో తెలియడంలేదన్నారు. వైరస్ వ్యాప్తి కట్టడి చర్యల్లో భాగంగా రాష్ట్రంలో మరోసారి ఫీవర్ సర్వే జరపాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు.

English summary

Chief Minister K. Chandrashekar Rao has instructed Medical and Health officials to conduct once again a fever survey in the Corona-affected areas in the state as the Fever Survey was successful in the early detection and curtailing the Corona spread in Telangana. On Friday cm kcr held a review meeting at Pragathi Bhavan on Corona's situation in the State, curtailment of Corona and the Medical and health situation.